Україна нарощує економічну співпрацю з Марокко

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна нарощує економічне партнерство з Марокко. Товарообіг між країнами у 2025 році сягнув 250 млн доларів.

Про це заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Марокко є п'ятим за обсягами торговельним партнером України серед країн Африки. У 2021 році товарообіг між країнами сягнув 630 млн доларів. Після повномасштабного вторгнення обсяги торгівлі скоротилися, однак уже у 2025 році відновилися.

Україна експортує до Марокко зернові культури, соняшникову олію, макуху, металопродукцію та інші товари, а імпортує добрива, овочеву продукцію, морепродукти, автомобілі й одяг.

Висоцький також заявив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та Марокканською федерацією торгових палат, який передбачає створення Українсько-марокканської ділової ради, а також Меморандум про співпрацю між Адміністрацією морських портів України та Національною портовою адміністрацією Марокко.