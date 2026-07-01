Зеленський: Росія готує на сьогодні масований удар по Україні

Росія не бачить закінчення війни серед пріоритетів. Сьогодні ворог цілий день б'є по Україні і готує новий масований удар на ніч.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в ЄС. Він зазначив, що сьогодні ж повертається до України через розвіддані про підготовку атаки.

«Прошу берегти себе, своїх дітей обов'язково, свої сім'ї і користуватися укриттями», – сказав він.

Президент сказав, що Владіміру Путіну неодноразово передавали сигнали про необхідність закінчувати війну, зокрема через наближених до нього людей. Однак він не збирається завершувати.

Зеленський додав, що ППО і воїни робитимуть усе, що зможуть для відбиття атаки. Але треба розуміти, з ким ми маємо справу, і підлість Росії. Він наголосив, що Росію треба поставити в такі умови, щоб в неї не було альтернатив миру.