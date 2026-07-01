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Через російський терор на Херсонщині три людини загинули, ще 32 поранені

РФ атакувала область артилерією та дронами різного типу. 

Через російський терор на Херсонщині три людини загинули, ще 32 поранені
Фото: Херсонська ОВА

Впродовж дня російські війська атакували Херсонщину дронами та артилерією. Є загиблі та поранені.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 1 липня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різного типу.  

Унаслідок російської агресії три людини загинули, 32 – дістали поранень різного ступеню. 

У Херсоні дві жінки загинули внаслідок ворожої атаки за допомогою БпЛА на маршрутне таксі, ще одна жителька міста отримала травми, несумісні з життям через вибух ударного дрона. 

"По одній людині дістали травм у Новорайську, Інженерному та Новомиколаївці. Всі інші поранені – жителі Херсона, серед яких представники державної служби, місцевого самоврядування, медичні працівники, пересічні містяни", – додають у відомстві.

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