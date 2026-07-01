Через російський терор на Херсонщині три людини загинули, ще 32 поранені

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Впродовж дня російські війська атакували Херсонщину дронами та артилерією. Є загиблі та поранені.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 1 липня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різного типу.

Унаслідок російської агресії три людини загинули, 32 – дістали поранень різного ступеню.

У Херсоні дві жінки загинули внаслідок ворожої атаки за допомогою БпЛА на маршрутне таксі, ще одна жителька міста отримала травми, несумісні з життям через вибух ударного дрона.

"По одній людині дістали травм у Новорайську, Інженерному та Новомиколаївці. Всі інші поранені – жителі Херсона, серед яких представники державної служби, місцевого самоврядування, медичні працівники, пересічні містяни", – додають у відомстві.