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Аномальна спека на Кіровоградщині розпекла ґрунт до 55-63 градусів

Середня температура повітря становила 22,6–24,3°, що на 3–4° вище за кліматичну норму.

Аномальна спека на Кіровоградщині розпекла ґрунт до 55-63 градусів
Кіровоградщина
Фото: З відкритих джерел

У третій декаді червня на території Кіровоградщини переважала аномально жарка і суха погода - поверхня ґрунту в найтепліші дні розжарювалася до 55–63 градусів.

Про це повідомив Кіровоградський обласний центр із гідрометеорології.

Середня температура повітря за цей період становила 22,6–24,3°, що на 3–4° вище за кліматичну норму. Метеорологи зазначають, що за весь період спостережень із 1945 по 2026 роки така сильна спека наприкінці червня фіксується в регіоні лише раз на 9–15 років.

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Максимальна температура повітря вдень сягала 33–35°. Спека вище за 30° трималася в північних районах області від 2 до 3 днів, а в решті частин регіону — впродовж 4–7 днів. У найхолодніші ночі температура повітря і землі знижувалася до 11–16°.

Опадів у регіоні майже не було — невеличкі дощі пройшли лише впродовж 1–2 днів. Сума опадів склала символічні 0,4–2 мм, що становить лише 1–8% від норми. Південні, південно-східні і крайні західні райони області залишилися взагалі без дощу. Винятком став лише північний захід, де випало 17 мм опадів (57% норми). Також в окремих районах фіксували шквали вітру до 15–20 м/с.

Через посуху і спеку агрометеорологічні умови виявилися несприятливими для пізніх теплолюбних культур та городини, у денні години рослини помітно в'янули. Водночас на полях та присадибних зерно озимої пшениці, наприклад, досягло воскової або повної стиглості; у ярого ячменю триває молочна стиглість; горох активно збирають. 

У картоплі закінчується цвітіння (місцями в'яне бадилля); томати цвітуть, а огірки вже збирають. У плодових культур триває ріст та налив плодів, наразі триває збір вишень, пізніх черешень і абрикосів.

Попри важкі погодні умови, на полях та присадибних ділянках продовжуються польові роботи — аграрії та господарі проводять механічне й ручне розпушування міжрядь, а також обробляють посіви отрутохімікатами для захисту від шкідників.

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