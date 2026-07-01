Засудили трьох окупантів за вбивство судмедексперта і катування підприємця в Ізюмі

Засудили трьох російських окупантів, які під час захоплення Ізюма вбивали місцевих за проукраїнську позицію.

Про це повідомила Харківська облпрокуратура.

Суд призначив російському військовому довічне ув'язнення, а двох бойовиків так званої «ЛНР» засудив до 15 років тюрми. Прокуратура вже готує апеляцію, аби вимагати довічного терміну для всіх трьох зловмисників.

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Головний засуджений — уродженець Дагестану, командир бойової машини 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Слідство встановило, що 7 травня 2022 року він прийшов озброєним до патологоанатомічного відділення міської лікарні. Там працював судово-медичний експерт Федір Здебський, який пересувався на протезі, але залишився в місті, щоб оформляти довідки для родичів загиблих українських військових.

Окупант представився «племінником Кадирова», на що медик відкрито заявив, що армія РФ перебуває в Ізюмі незаконно, і запитав: «Хто вас сюди кликав?». Загарбник почав бити лікаря, зробив кілька пострілів у стелю, а коли інші працівники вибігли в паніці, застрелив лікаря наодинці. Здебський помер на місці.

Крім того, цей же росіянин разом із двома бойовиками «ЛНР» причетний до катувань місцевого підприємця, який мав пилораму і виготовляв труни. Окупанти викрали чоловіка з дому, зв'язали, одягли мішок на голову й завезли до своєї «комендатури». Там затриманого жорстоко били, намагаючись дізнатися інформацію про ЗСУ. Від численних переломів голови, щелепи, гортані та ребер підприємець помер. Його поховали під номером 311 на території масового захоронення в Ізюмі.

Усіх трьох окупантів визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Оскільки засуджені наразі переховуються і перебувають у розшуку, строк відбуття покарання почнеться з моменту їхнього фактичного затримання.