РФ вдарила балістикою по Одещині, є загиблі та поранені (доповнено)

1 липня вдень російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Загинули двоє людей, 15 – поранені.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 13 постраждало, з них 11 – госпіталізовано. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – пише він.

У ДСНС України додають, що унаслідок влучання балістичної ракети руйнувань та загорянь зазнали два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами, а також поле з пшеницею.

"Вогнеборці працювали в надскладних умовах, аби приборкати полум'я. На одному зі складів пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії на незначній площі, тоді як інший склад зазнав колосальних руйнувань, де вогонь охопив тисячі квадратних метрів.

Одночасно з цим тривала боротьба за врожай- рятувальники ліквідували загоряння пшениці на корені на площі 15 га, завдяки чому вдалося врятувати від знищення ще 35 гектарів українського хліба".