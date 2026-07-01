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Оператори 8-го полку Сил спецоперацій ЗСУ під час виконання бойового завдання на Донеччині здійснили наліт на ворожу позицію.

Як повідомляють у ССО, після того як противник відмовився скласти зброю та здатися, група спецпризначення провела прямі дії.

У результаті один військовослужбовець РФ був знищений, ще двоє – взяті в полон. Після затримання українські оператори надали їм необхідну допомогу та забезпечили подальшу ексфільтрацію групи.

Також під час виконання завдання спецпризначенці здобули цінні розвіддані, які вже передані для подальшого аналізу.

Втрат і поранень серед особового складу ССО немає.