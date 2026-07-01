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Сили оборони: ворог активізував розвідку та готує удари по правобережжю Запорізької області

На території колишнього Каховського водосховища ворог планує розширити присутність окремих підрозділів.

Сили оборони: ворог активізував розвідку та готує удари по правобережжю Запорізької області
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська планують збільшити кількість підрозділів, які діятимуть на території колишнього Каховського водосховища та готують удар по населених пунктах правого берега Запорізької області.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, ворог приділяє особливу увагу території колишнього Каховського водосховища, де планує розширити присутність окремих підрозділів.

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"Ворог почав звертати особливу увагу на територію колишнього Каховського водосховища і, за даними розвідки, планує збільшити ті підрозділи, які використовуватимуть цю територію. В першу чергу, це підрозділи безпілотних літальних апаратів, спецпризначенці", – зазначив він.

Також, за словами речника, окупанти зосереджують зусилля на правобережній частині Запорізької області, зокрема на населених пунктах, розташованих уздовж берега. Там ворог проводить розвідку та визначає потенційні цілі для ударів.

"Зараз (окупанти, – ред.) працюють над виявленням цілей, проведенням розвідки і підготовкою нанесення ударів", – додав Волошин.

Ситуація залишається контрольованою, однак активність противника свідчить про подальші спроби ескалації на цьому напрямку.

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