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Росіяни двічі атакували Сумщину: є поранені серед цивільних

Російьскі безпілотники атакували цивільну інфраструктуру міста Суми.

Росіяни двічі атакували Сумщину: є поранені серед цивільних
наслідки російської атаки на Сумщину
Фото: ДСНС Сумщини

Унаслідок двох російських атак по Сумській громаді постраждали четверо цивільних. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Один із БпЛА влучив у цивільний автомобіль на території автозаправної станції. Унаслідок удару транспортний засіб повністю знищено вогнем. Постраждали троє людей – водій, пасажирка та працівник АЗС.

Ще одна жінка зазнала поранення внаслідок іншого удару по місту.

Усім постраждалим надається медична допомога, попередньо – без тяжких ушкоджень.

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