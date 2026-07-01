Reuters: Таємні військові навчання росіян у Китаї особисто схвалив міністр оборони РФ

Таємне військове навчання російських сил на території Китаю, яке відбулося наприкінці 2025 року, особисто схвалив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

До процесу безпосередньо залучили щонайменше чотири російські і китайські генерали, повідомляє Reuters.

Участь топчиновників такого рангу свідчить про високу важливість оборонної співпраці для Москви та Пекіна. Це викликає серйозне занепокоєння в Європі, хоча китайська сторона традиційно заперечує сам факт навчань.

Реклама

Журналісти ознайомилися із засекреченим російським документом, який прямо посилається на внутрішній указ Бєлоусова від серпня 2025 року. Відповідно до нього, делегація Збройних сил РФ вирушила до Китаю для тренувань на об'єктах Народно-визвольної армії.

Особливу увагу в звітах приділили тритижневому курсу з радіаційного, хімічного і біологічного захисту, що пройшов у листопаді 2025 року на військовій базі в Пекіні. Документи містять знімки, де китайський інструктор читає лекції російським солдатам, які вивчають макет ядерного реактора, основи «хімічної та радіаційної розвідки», а також методи захисту вентиляційних систем від зараження. Європейські аналітики підкреслюють стратегічний і вкрай чутливий характер таких занять.

Загалом у Китаї (зокрема, в Пекіні та Нанкіні) пройшли підготовку близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після цього повернулася на війну в Україні. Російську делегацію очолював генерал-полковник Рустам Мурадов (заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ), а з китайської сторони на відкритті курсів був присутній генерал-майор Лі Цзіньсунь — керівник Військової академії РХБ захисту НВАК. У Беньбу навчання проходили за участі російського генерал-майора Віталія Герасимова. Основою для тренувань стала двостороння угода від 2 липня 2025 року, підписана генерал-майором РФ Рустамом Хусаїновим та старшим полковником Китаю Сунь Даюнем.

Внутрішні звіти російських військових хвалять китайську теоретичну базу, симулятори і якість обладнання, але окремо вказують на суттєвий недолік — повну відсутність у Китаю сучасного бойового досвіду.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало звинувачення безпідставними і знову наголосило на своєму нібито «нейтралітеті» у війні. Проте очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що Брюссель через власні канали перевірив інформацію про навчання і наразі оцінює наслідки. В Євросоюзі тривають закриті дискусії щодо посилення санкцій проти Китаю, оскільки країну все частіше сприймають не просто як економічного партнера, а як вирішального спонсора російської агресії.