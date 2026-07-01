Bloomberg: Франція проведе перший тур президентських виборів 18 квітня

Еммануель Макрон, якого вперше обрали у 2017 році та переобрали у 2022 році, не може балотуватися на третій термін поспіль.

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Франція проведе перший тур майбутніх президентських виборів 18 квітня 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на французького чиновника.

Якщо жоден кандидат не отримає більшості, другий тур відбудеться 2 травня.

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Заяву про вибори зроблять після щотижневого засідання Кабінету міністрів пізніше в середу.

Президент Еммануель Макрон, якого вперше обрали у 2017 році та переобрали у 2022 році, не може балотуватися на третій термін поспіль.

Перегони за місце Макрона стартували, і опитування показують, що лідирують ультраправі кандидати від Національного об'єднання Марін Ле Пен або Жордан Барделла.

Ле Пен, яка програла Макрону у 2017 та 2022 роках, може втратити право балотуватися. Апеляційний суд має наступного тижня винести рішення щодо п'ятирічної заборони обіймати державні посади, накладеної після вироку за нецільове використання коштів Європарламенту. Якщо заборону підтвердять, замість неї балотуватиметься Барделла.

Фото: EPA/UPG Марін Ле Пен та Джордан Барделла відвідали сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Серед інших оголошених кандидатів – колишні прем'єр-міністри Макрона, Едуар Філіп та Габріель Атталь. Республіканська партія обрала своїм кандидатом консерватора Бруно Ретайо. Ультралівий Жан-Люк Меланшон заявив, що балотується вчетверте.