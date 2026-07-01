Майже мільйон мігрантів подали заявки на легалізацію в Іспанії

У Мадриді думали, що за три місяці програмою скористаються близько 500 тисяч шукачів притулку.

30 червня в Іспанії завершився період прийому заявок за державною програмою легалізації мігрантів, за якою кожен, хто проживає в країні понад 5 місяців без судимості, міг претендувати на отримання дозволу на роботу і проживання.

Як пише Politico, пропозицією уряду, яка різко контрастує з хвилею антиміграційних настроїв у Європі, скористалися майже 1 мільйон шукачів притулку, біженців та переселенців.

При цьому влада в Мадриді прогнозувала, що кількість мігрантів, які подадуть документи на легалізацію, становитиме вдвічі менше. Близько 360 тисяч осіб вже встигли отримати посвідки, які дають їм можливість залишатися в Іспанії та легально працювати.

Програма була розроблена на основі визнання урядом Педро Санчеса внеску, який мігранти зробили в економіку Іспанії. Країна є одним з небагатьох членів ЄС, який в останні роки зміг домогтися стабільного зростання ВВП. Легалізацію підтримали низка гуманітарних організацій, бізнес-асоціації та Католицька церква Іспанії.