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Майже мільйон мігрантів подали заявки на легалізацію в Іспанії

У Мадриді думали, що за три місяці програмою скористаються близько 500 тисяч шукачів притулку.

Майже мільйон мігрантів подали заявки на легалізацію в Іспанії
Фото: EPA/UPG

30 червня в Іспанії завершився період прийому заявок за державною програмою легалізації мігрантів, за якою кожен, хто проживає в країні понад 5 місяців без судимості, міг претендувати на отримання дозволу на роботу і проживання.

Як пише Politico, пропозицією уряду, яка різко контрастує з хвилею антиміграційних настроїв у Європі, скористалися майже 1 мільйон шукачів притулку, біженців та переселенців. 

При цьому влада в Мадриді прогнозувала, що кількість мігрантів, які подадуть документи на легалізацію, становитиме вдвічі менше. Близько 360 тисяч осіб вже встигли отримати посвідки, які дають їм можливість залишатися в Іспанії та легально працювати. 

Програма була розроблена на основі визнання урядом Педро Санчеса внеску, який мігранти зробили в економіку Іспанії. Країна є одним з небагатьох членів ЄС, який в останні роки зміг домогтися стабільного зростання ВВП. Легалізацію підтримали низка гуманітарних організацій, бізнес-асоціації та Католицька церква Іспанії. 

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