Росія закриває низку залізничних пунктів на кордоні з Фінляндією, Латвією і Естонією

Рух через них зупинять вже з 1 липня. Причин не повідомляється.

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Росія з 1 липня зупиняє рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Про це йдеться в офіційному розпорядженні російського уряду, передає "Європейська правда".

Найбільше пунктів пропуску закриють на кордоні з Фінляндією. Під блокування потрапили залізничні вузли "Виборг", "Вяртсіля", "Люття", "Санкт-Петербург-Фінляндський" та "Свєтогорськ".

Окрім цього, залізничний рух повністю зупинять на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску "Печори-Псковські", а також на кордоні з Латвією, де припинить роботу пункт "Питалово".

МЗС Росії доручили повідомити про рішення відповідним країнам. Причини закриття пунктів не називають.