Німеччина виступає за те, аби скоротити «непідйомний» бюджет ЄС на 450 мільярдів доларів

Німеччина вимагає скоротити запропонований Європейською комісією бюджет ЄС на €400 млрд ($456 млрд).
Загальний обсяг бюджету на період 2028–2034 років запланований на рівні €2 трлн, проте Берлін попереджає, що поточні плани є «непідйомними», передає Reuters.
Оскільки ухвалення довгострокового бюджету ЄС потребує одностайної згоди всіх 27 країн-членів, така жорстка позиція Німеччини сигналізує про складні й запеклі переговори попереду.
Німецька сторона у своєму документі чітко попередила: «у нинішньому вигляді досягнення угоди є неможливим».
- У проєкті бюджету Єврокомісія передбачила і допомогу для України - ідеться про пакет підтримки обсягом близько 100 мільярдів євро на період 2028–2034 років.