Німеччина виступає за те, аби скоротити «непідйомний» бюджет ЄС на 450 мільярдів доларів

У проєкті документа Єврокомісія, до речі, передбачила і допомогу для України.

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Німеччина вимагає скоротити запропонований Європейською комісією бюджет ЄС на €400 млрд ($456 млрд).

Загальний обсяг бюджету на період 2028–2034 років запланований на рівні €2 трлн, проте Берлін попереджає, що поточні плани є «непідйомними», передає Reuters.

Оскільки ухвалення довгострокового бюджету ЄС потребує одностайної згоди всіх 27 країн-членів, така жорстка позиція Німеччини сигналізує про складні й запеклі переговори попереду.

Німецька сторона у своєму документі чітко попередила: «у нинішньому вигляді досягнення угоди є неможливим».