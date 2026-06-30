У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

Німеччина виступає за те, аби скоротити «непідйомний» бюджет ЄС на 450 мільярдів доларів

У проєкті документа Єврокомісія, до речі, передбачила і допомогу для України.

Німеччина виступає за те, аби скоротити «непідйомний» бюджет ЄС на 450 мільярдів доларів
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Німеччина вимагає скоротити запропонований Європейською комісією бюджет ЄС на €400 млрд ($456 млрд). 

Загальний обсяг бюджету на період 2028–2034 років запланований на рівні €2 трлн, проте Берлін попереджає, що поточні плани є «непідйомними», передає Reuters.

Оскільки ухвалення довгострокового бюджету ЄС потребує одностайної згоди всіх 27 країн-членів, така жорстка позиція Німеччини сигналізує про складні й запеклі переговори попереду.

Німецька сторона у своєму документі чітко попередила: «у нинішньому вигляді досягнення угоди є неможливим».

  • У проєкті бюджету Єврокомісія передбачила і допомогу для України - ідеться про пакет підтримки обсягом близько 100 мільярдів євро на період 2028–2034 років.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies