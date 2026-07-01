Трамп анонсував проведення великої партійної конвенції перед проміжними виборами

Зазвичай такі події влаштовують тільки під час президентських кампаній.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія проведе у вересні велику конвенцію, присвячену підготовці до проміжних виборів у Конгрес.

Як пише Associated Press, це буде перший в історії республіканців подібний захід не перед президентськими виборами. Дорогі партійні з'їзди із залученням до виступів зі сцени зірок і масштабною розважальною програмою в американській політиці стійко асоціюються саме з боротьбою за крісло в Овальному кабінеті.

Проте цього разу проміжні вибори набувають особливого значення, адже республіканці ризикують втратити контроль над обома палатами Конгресу, а повернення до влади демократів загрожує Трампу блокуванням його ініціатив та навіть спробами оголошення імпічменту.

Президент сподівається за допомогою конвенції змінити електоральну динаміку на свою користь і активізувати республіканських виборців. Місцем проведення обрали Даллас у Техасі, де точитиметься запекла боротьба за сенаторське крісло між демократом Джеймсом Таларіко і республіканцем Кеном Пакстоном.