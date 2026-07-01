Представники адміністрації Сполучених Штатів Стівен Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Катару для роботи щодо мирної угоди між США та Іраном - але жодної зустрічі з дипломатами ісламської республіки під час цього візиту не передбачено.

Як пише CNN, спецпосланець Дональда Трампа та зять президента встигли зустрітися з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару і обговорити посередницьку роль країни у врегулюванні війни на Близькому Сході.

Однак це зовсім не те, що анонсував Білий дім, коли чиновники вирушали в дорогу через пів світу. У прес-службі офісу глави американської держави переконували, що Віткофф і Кушнер їдуть на Аравійський півострів для зустрічей на найвищому рівні, паралельно з якими також відбуватимуться технічні переговори про майбутню мирну угоду.

Ще напередодні Іран прямо заперечив те, що до Катару на зустріч з американцями поїде делегація ісламської республіки.