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Віткофф і Кушнер в Катарі зустрілися з прем'єром - але переговорів з Іраном не буде

Білий дім анонсував те, чого немає.

Віткофф і Кушнер в Катарі зустрілися з прем'єром - але переговорів з Іраном не буде
Віткофф та Кушнер
Фото: EPA/UPG

Представники адміністрації Сполучених Штатів Стівен Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Катару для роботи щодо мирної угоди між США та Іраном - але жодної зустрічі з дипломатами ісламської республіки під час цього візиту не передбачено.

Як пише CNN, спецпосланець Дональда Трампа та зять президента встигли зустрітися з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару і обговорити посередницьку роль країни у врегулюванні війни на Близькому Сході.

Однак це зовсім не те, що анонсував Білий дім, коли чиновники вирушали в дорогу через пів світу. У прес-службі офісу глави американської держави переконували, що Віткофф і Кушнер їдуть на Аравійський півострів для зустрічей на найвищому рівні, паралельно з якими також відбуватимуться технічні переговори про майбутню мирну угоду.

Ще напередодні Іран прямо заперечив те, що до Катару на зустріч з американцями поїде делегація ісламської республіки. 

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