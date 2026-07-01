Указ Трампа про скасування громадянства за народженням визнаний неконституційним

Народжені у США будуть і надалі автоматично отримувати право на американський паспорт.

Верховний суд США визнав незаконним виконавчий указ Дональда Трампа про позбавлення дітей нелегальних мігрантів, народжених на території країни, права на отримання американського громадянства.

Як пише BBC, з перевагою 6 голосів проти 3 судді визначили, що рішення президента суперечить 14-ій поправці до конституції США, яка чітко регламентує громадянство за народженням для усіх, на кого поширюється американська юрисдикція.

Для Трампа це одна з найгучніших юридичних поразок за час його другої президентської каденції. Указ про скасування громадянства за народженням був одним з перших, підписаних ним на посаді після повернення у Білий дім. Цей документ становив основу його міграційної політики.

Тепер республіканець сподівається домогтися свого за допомогою Конгресу, який закликав почати роботу над відповідним законопроєктом. Трамп продовжує наполягати на тому, що поправка до конституції, яка вимагала б довгого процесу ухвалення і ратифікації, у цьому питанні не потрібна.