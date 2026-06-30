Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСвіт

Іран заперечив зустріч з представниками США для переговорів у Катарі

У Вашингтоні і Тегерані знову роблять заяви, які суперечать одна одній.

Іран заперечив зустріч з представниками США для переговорів у Катарі
прапори США та Ірану

Речник міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багейї заявив, що будь-які повідомлення про проведення переговорів у Катарі між представниками ісламської республіки і Сполучених Штатів не відповідають дійсності.

Як пише CNN, у Тегерані стверджують, що наразі немає підстав переходити до обговорення деталей майбутньої великої угоди з Вашингтоном, адже триває робота з імплементації положень меморандуму про взаєморозуміння. Іран не бачить потреби надсилати переговорну команду на зустріч з американськими чиновниками, поки не буде реалізовано пункт 11, який передбачає розмороження іранських активів.

Така позиція Тегерана суперечить сценарію, який окреслили у Білому домі. Там у понеділок говорили про подорож Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа у Катар для продовження дипломатичних зусиль між США та Іраном і обговорення низки технічних питань.

Водночас в адміністрації Дональда Трампа нагадують про погрозу відповісти силою на застосування сили Іраном, зокрема випадки атаки суден в Ормузькій протоці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies