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Ірландія розпочинає головування у Раді ЄС

Очільник ірландського уряду наголосив, що ЄС повинен докладати ще більше зусиль для захисту своїх громадян, а також запевнив Україну у подальшій підтримці.

Ірландія розпочинає головування у Раді ЄС
Фото: З відкритих джерел

Ірландія розпочала головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2026 року. Це головування буде для Ірландії восьмим: вперше країна головувала у Раді ЄС у 1975 році, а потім - у 1979, 1984, 1990, 1996, 2004 та 2013 роках.

Про це йдеться на сайті Ірландського головування в ЄС.

Ірландія проведе 22 неформальні зустрічі міністрів, неформальну зустріч глав держав або урядів ЄС у листопаді цього року, дві конференції на рівні міністрів та високому рівні, понад 250 інших зустрічей та конференцій. Крім цього, відбудеться насичена культурна програма в Дубліні, Брюсселі, інших європейських столицях. 

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Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зазначив, що головування Ірландії у Раді ЄС розпочалось "у критичний для ЄС час, коли у світі панує більша невизначеність та непередбачуваність".

Він наголосив, що Ірландія працюватиме над реалізацією Дорожньої карти "Єдина Європа, єдиний ринок". Також країна співпрацюватиме з іншими, щоб гарантувати безпеку європейських дітей в Інтернеті. 

Очільник ірландського уряду наголосив, що ЄС повинен докладати ще більше зусиль для захисту своїх громадян, демократій та європейського способу життя, а також запевнив Україну у подальшій підтримці.

"Ми й надалі надаватимемо незмінну підтримку Україні, народ якої проявив таку мужність і рішучість у захисті своєї країни. Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир", – сказав Мартін.

Він додав, що Дублін під час головування також підтримуватиме країни, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу.

Раніше також повідомлялося, що Ірландія планує витратити на головування в Раді ЄС втричі більше, ніж Кіпр та Данія

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