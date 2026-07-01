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США скасували обмеження щодо доступу для іноземців до найпотужніших ШІ-моделей компанії Anthropic

Водночас Anthropic погодилася ретельно співпрацювати з урядом США над протоколами для теперішніх та майбутніх моделей, а також інформувати уряд США про будь-яку зловмисну діяльність.

США скасували обмеження щодо доступу для іноземців до найпотужніших ШІ-моделей компанії Anthropic
Фото: armorcode.com

У вівторок, 30 червня, компанія Anthropic (розробник чат-бота Claude) заявила, що Міністерство торгівлі США скасувало експортний контроль на свої найсучасніші моделі штучного інтелекту Fable та Mythos, передає Reuters.  

Це сталося менш ніж через три тижні після того, як компанії було наказано призупинити доступ до них через ризики для національної безпеки.

Вашингтон посилив нагляд за випусками нових моделей, щоб виявити потенційні загрози на тлі побоювань, що військова розвідка Китаю, Росії чи інших країн може неналежним чином використовувати передові моделі штучного інтелекту.

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Минулого тижня уряд США дозволив компанії випустити Mythos 5, але лише для деяких «надійних» американських організацій.

Anthropic, яка цього року мала складні стосунки з адміністрацією президента США Дональда Трампа, також заявила, що поглиблює співпрацю з урядом США, надаючи визначеним урядовим партнерам розширений ранній доступ до обох своїх моделей.

Вона також співпрацює з Amazon, Microsoft, Google та іншими компаніями для розробки спільних стандартів для оцінки та виправлення потенційних джейлбрейків штучного інтелекту (методів, що обходять захисні механізми), включаючи систему ранжування серйозності таких джейлбрейків.

У листі до Anthropic від міністра торгівлі США Говарда Лутніка, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що Anthropic погодилася ретельно співпрацювати з урядом США над протоколами для Mythos, Fable та майбутніх моделей, а також інформувати уряд США про будь-яку зловмисну діяльність.

Однак Лутнік заявив, що міністерство «залишає за собою право переглянути рішення, прийняті в цьому листі, та необхідність повторного запровадження вимоги щодо ліцензування, якщо обставини зміняться або якщо Anthropic не виконає своїх зобов'язань».

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