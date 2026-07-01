Reuters: Росія почала купувати бензин в Індії

Загалом Росія планує імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн щомісяця, тоді як її потреба лише на одну добу становить 110 000 тонн.

Путін і Моді в Кремлі , 9 липня 2024 року

Росія розпочала імпорт бензину з Індії морем, повідомили Reuters в середу два джерела в галузі, щоб пом'якшити дефіцит палива, спричинений атаками України на її енергетичну інфраструктуру.

Дефіцит палива відчувається в 11 часових поясах Росії через нормування, довгі черги на заправках та рекордне зростання цін на бензин.

Кремль заявив у вівторок, що Росія контактує з іншими країнами та обговорює імпорт палива за прийнятними цінами.

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Джерело в галузі повідомило, що з Індії до Росії було відправлено щонайменше 60 000 тонн бензину. Інше джерело повідомило, що було відправлено два танкери по 30 000-40 000 тонн кожен.

Третє джерело повідомило, що загалом Росія планує імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн щомісяця, зокрема з сусідньої Білорусі, яка вже експортує паливо до Росії.

Споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 000 тонн на день влітку, коли попит на паливо високий.

Невідомо, який індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до Росії.

Путін у неділю на зустрічі з міністрами уряду та іншими посадовцями визнав, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит палива в деяких регіонах, але заявив, що Росія займається цим.

За розрахунками та джерелами Reuters, Білорусь майже втричі збільшила поставки бензину залізницею до Росії до понад 70 000 тонн у першій половині червня порівняно з першою половиною травня.

Минулого тижня російський парламент схвалив поправки до свого податкового кодексу, спрямовані на вирішення проблеми дефіциту палива через атаки українських безпілотників, а також запропонував субсидії на імпорт палива, прив'язані до вартості та цін на доставку в Індії.

Імпорт сирої нафти до Індії з Росії зріс до рекордного рівня в червні, як показали дані відстеження суден від LSEG та Kpler, оскільки нафтопереробні заводи скуповували російські барелі, щоб пом'якшити вплив закриття Ормузької протоки на інші джерела постачання. Згідно з даними Kpler, у червні російська нафта становила понад половину загального імпорту Індії, порівняно з 36,5% у травні.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, отримувала близько 2,70 мільйона барелів нафти на день з Росії в червні, згідно з попередніми даними Kpler та LSEG.