На Дніпропетровщині через атаки РФ двоє людей постраждали

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Упродовж дня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі від обстрілів потерпали Солонянська, Новоолександрівська та Петриківська громади. Пошкоджені сільгосппідприємство, автомобілі, сільськогосподарська техніка. Виникли пожежі. Поранені двоє чоловіків 49 та 59 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Понівечені гуртожиток, інфраструктура, приватні оселі.

Противник завдав удару й по Петропавлівській, Васильківській та Славгородській громадах, що на Синельниківщині. Пошкоджені автівки.

У Павлоградському районі росіяни цілили по Юріївській громаді. Сталася пожежа.