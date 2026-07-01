Кошта: ЄС продовжить підтримку України та тиск на РФ під час головування Ірландії

Упродовж наступних шести місяців головування Ірландії в Раді ЄС Євросоюз продовжить політику підтримки України та посилення тиску на Росію як державу-агресора.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Дубліні, пише "Укрінформ".
За його словами, нинішня геополітична ситуація є складним випробуванням для Європи, однак ЄС керується міжнародним правом, багатосторонністю та правилами міжнародного порядку. Він наголосив, що саме ці принципи забезпечують єдність Євросоюзу у підтримці України.
Глава Євроради підкреслив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності Збройних сил України, а підтримка партнерів та тиск на Росію відіграють ключову роль.
Він також зазначив, що протягом наступного півріччя ЄС продовжить реалізацію подвійної стратегії – підтримку України та посилення тиску на РФ.
"Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці і що вона має перейти від поля бою до переговорів", – наголосив Кошта.
- Європейська комісія, Міністерство оборони України, а також уряди Франції та Фінляндії уклали угоди для розширення промислових спроможностей у сфері оборонної індустрії та технологій подвійного призначення.