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Кошта: ЄС продовжить підтримку України та тиск на РФ під час головування Ірландії

Євросоюз наполягає на справедливому мирі та міжнародному праві.

Кошта: ЄС продовжить підтримку України та тиск на РФ під час головування Ірландії
Антоніу Кошта оголосив про надання Україні 90 млрд євро
Фото: скриншот

Упродовж наступних шести місяців головування Ірландії в Раді ЄС Євросоюз продовжить політику підтримки України та посилення тиску на Росію як державу-агресора.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Дубліні, пише "Укрінформ".

За його словами, нинішня геополітична ситуація є складним випробуванням для Європи, однак ЄС керується міжнародним правом, багатосторонністю та правилами міжнародного порядку. Він наголосив, що саме ці принципи забезпечують єдність Євросоюзу у підтримці України.

Глава Євроради підкреслив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності Збройних сил України, а підтримка партнерів та тиск на Росію відіграють ключову роль.

Він також зазначив, що протягом наступного півріччя ЄС продовжить реалізацію подвійної стратегії – підтримку України та посилення тиску на РФ.

"Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці і що вона має перейти від поля бою до переговорів", – наголосив Кошта.

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