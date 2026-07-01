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На липневому саміті НАТО в Анкарі пройде засідання Ради Україна-НАТО

Зберуться міністри закордонних справ.

На липневому саміті НАТО в Анкарі пройде засідання Ради Україна-НАТО
прапори України і НАТО
Фото: EPA/UPG

Під час саміту НАТО в Анкарі, який запланували на 7-8 липня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. 

Про це повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк, передає «Європейська правда».

За словами Озтюрка, в межах саміту лідери проведуть робочу вечерю НАТО-Україна на рівні глав МЗС. Крім того, на полях заходу організують оборонно-промисловий форум НАТО, який має стати найбільшим в історії проведення самітів Альянсу.

  • На липневому саміті НАТО в Анкарі союзники планують затвердити нові контракти на мільярди доларів, передбачити підтримку України і розширити виробництво зброї. 
  • Також у спільній декларації лідери планують підтвердити відданість статті 5 про взаємну оборону та знову оголосити Росію довгостроковою загрозою.
  • У чернетці декларації зафіксували допомогу Україні: союзники зобов’язуються виділити 70 мільярдів євро на військову підтримку цього року та обіцяють щонайменше таку ж суму на наступний рік. За даними дипломатів, США не братимуть участі в цьому фінансуванні, а саме питання допомоги Києву може стати найбільш суперечливим на переговорах.
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