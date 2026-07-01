На липневому саміті НАТО в Анкарі пройде засідання Ради Україна-НАТО

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Під час саміту НАТО в Анкарі, який запланували на 7-8 липня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Про це повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк, передає «Європейська правда».

За словами Озтюрка, в межах саміту лідери проведуть робочу вечерю НАТО-Україна на рівні глав МЗС. Крім того, на полях заходу організують оборонно-промисловий форум НАТО, який має стати найбільшим в історії проведення самітів Альянсу.