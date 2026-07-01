В інтернеті поширюють згенеровані ШІ відео про трудову міграцію в Україні

Центр протидії дезінформації зафіксував чергову хвилю відео, створених за допомогою штучного інтелекту, які маніпулюють ситуацією навколо трудової міграції в Україні.

За даними ЦПД, у мережі поширюють ролики з новостворених акаунтів, які маскуються під «особисті блоги» іноземців. У них ШІ-персонажі діляться враженнями від переїзду в Україну, показують умови проживання та говорять про наміри залицятися до українок. Насправді цей контент повністю згенерував штучний інтелект.

Центр протидії дезінформації наголосив, що мета такої кампанії — штучно спровокувати ксенофобські настрої, створити соціальний розкол і нагнітати напруження всередині українського суспільства.