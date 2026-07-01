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В інтернеті поширюють згенеровані ШІ відео про трудову міграцію в Україні

Раніше роспропаганда поширювала схожі фейки про мігрантів.

В інтернеті поширюють згенеровані ШІ відео про трудову міграцію в Україні
діпфейки про трудових мігрантів
Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації зафіксував чергову хвилю відео, створених за допомогою штучного інтелекту, які маніпулюють ситуацією навколо трудової міграції в Україні.

За даними ЦПД, у мережі поширюють ролики з новостворених акаунтів, які маскуються під «особисті блоги» іноземців. У них ШІ-персонажі діляться враженнями від переїзду в Україну, показують умови проживання та говорять про наміри залицятися до українок. Насправді цей контент повністю згенерував штучний інтелект.

Центр протидії дезінформації наголосив, що мета такої кампанії — штучно спровокувати ксенофобські настрої, створити соціальний розкол і нагнітати напруження всередині українського суспільства. 

  • Раніше Центр уже фіксував подібні фейки про мігрантів, які створила російська пропаганда.
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