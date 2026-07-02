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Через ворожу атаку в КиївЗоо постраждали тварини та пошкоджені будівлі

Травм зазнали черепахи й крокодили.

Через ворожу атаку в КиївЗоо постраждали тварини та пошкоджені будівлі
КиївЗоо постраждав від російського обстрілу, 2 липня 2026
Фото: КМДА

Через ворожу атаку на столицю 2 липня в КиївЗоо постраждали тварини та пошкоджені будівлі.

Як зазначає КМДА, внаслідок вибухової хвилі травм зазнали черепахи й крокодили. Працівники зоопарку, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм необхідну допомогу.

На щастя, жодна тварина не загинула. Зараз всі перебувають у безпеці.

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На території КиївЗоо пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду.

Тимчасово не працюють північна вхідна група та паркінг.

Вхід до зоопарку – через Центральний вхід. Решта території працює у штатному режимі.

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