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Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждали обʼєкти ДТЕК, і частина мешканців столиці залишаються без світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК в телеграмі.

«Через обстріл частина киян наразі залишається без світла. Щойно це стало можливим, енергетики одразу виїхали на місця влучань», – написали там.