Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждали обʼєкти ДТЕК, і частина мешканців столиці залишаються без світла.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК в телеграмі.
«Через обстріл частина киян наразі залишається без світла. Щойно це стало можливим, енергетики одразу виїхали на місця влучань», – написали там.
- Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої були, зокрема, об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині – там знеструмлена найбільша кількість споживачів.
- Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.