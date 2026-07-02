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У Києві унаслідок російської атаки постраждали обʼєкти ДТЕК

Частина киян - без світла. 

У Києві унаслідок російської атаки постраждали обʼєкти ДТЕК
Фото: Зоряна Стельмах

Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждали обʼєкти ДТЕК, і частина мешканців столиці залишаються без світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК в телеграмі

«Через обстріл частина киян наразі залишається без світла. Щойно це стало можливим, енергетики одразу виїхали на місця влучань», – написали там. 

  • Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої були, зокрема, об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині – там знеструмлена найбільша кількість споживачів. 
  • Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
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