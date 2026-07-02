Через російські обстріли та негоду є знеструмлення у Києві та областях. Найскладнішою є ситуація на Сумщині.

Як розповіли в Укренерго, вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої були, зокрема, об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині – там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Також через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково залишаються знеструмленими близько 70 населених пунктів у чотирьох областях – Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 2 липня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що і вчора.

1 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 30 червня.

В Укренерго зазначають, що, враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00, зберігатиметься необхідно ощадливо використовувати електрику. Українців просять у цей час обмежити користування потужною технікою. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.