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Через атаки РФ є знеструмлення у Києві та областях, найскладніша ситуація – на Сумщині

Негода знеструмила близько 70 населених пунктів у чотирьох областях.

Через атаки РФ є знеструмлення у Києві та областях, найскладніша ситуація – на Сумщині
Фото: ДТЕК

Через російські обстріли та негоду є знеструмлення у Києві та областях. Найскладнішою є ситуація на Сумщині. 

Як розповіли в Укренерго, вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої були, зокрема, об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині – там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Також через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково залишаються знеструмленими близько 70 населених пунктів у чотирьох областях – Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 2 липня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що і вчора. 

1 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 30 червня. 

В Укренерго зазначають, що, враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00, зберігатиметься необхідно ощадливо використовувати електрику. Українців просять у цей час обмежити користування потужною технікою. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити  за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

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