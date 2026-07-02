Вночі РФ застосувала по Україні дрони та ракети повітряного, наземного та морського базування

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У ніч на 2 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши безпілотники різних типів та ракети повітряного, наземного та морського базування. Основною ціллю ворога був Київ. Зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 дронів.

Як повідомили у Повітряних силах України, всього сили ППО знешкодили 524 цілі: 48 ракет та 476 БпЛА.

Особливістю цієї атаки було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків та застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

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Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу: 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл., – Росія);

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., – Росія);

34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., – Росія);

8 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, – Росія);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл., – Росія);

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – росія, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, ППО збила і подавила 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, у повітряному просторі України декілька ударних БпЛА.