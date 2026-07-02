Семеро людей постраждали через ворожі атаки на Сумщині

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Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 19 громад Сумської області. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Постраждали семеро людей.

Як розповіли у обласній поліції, у Сумській громаді внаслідок влучання ворожих БпЛА поранення отримали 59-річний чоловік та жінки віком 31 і 52 роки. Там пошкоджені два легкові автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 57-річний чоловік. Пошкоджена будівля заправки.

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У Миколаївській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок удару FPV-дрона поранена 21-річна жінка. Пошкоджено приватний будинок.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждала 55-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та гараж.

У Ворожбянській, Бездрицькій, Шосткинській, Зноб-Новгородській, Есманській, Тростянецькій, Великописарівській, Путивльській, Буринській, Верхньосироватській та інших громадах пошкоджені житлові будинки, гаражі, автомобілі, господарські споруди, ферми, офісні та нежитлові будівлі й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ і за кожним фактом відкрила кримінальні провадження за ст. 438 КК України.