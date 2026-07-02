У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаСуспільствоВійна

Семеро людей постраждали через ворожі атаки на Сумщині

Під атаками ворога перебували 19 громад області. 

Семеро людей постраждали через ворожі атаки на Сумщині
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 19 громад Сумської області. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Постраждали семеро людей. 

Як розповіли у обласній поліції, у Сумській громаді внаслідок влучання ворожих БпЛА поранення отримали 59-річний чоловік та жінки віком 31 і 52 роки. Там пошкоджені два легкові автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 57-річний чоловік. Пошкоджена будівля заправки.

Реклама

У Миколаївській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок удару FPV-дрона поранена 21-річна жінка. Пошкоджено приватний будинок.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждала 55-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та гараж.

У Ворожбянській, Бездрицькій, Шосткинській, Зноб-Новгородській, Есманській, Тростянецькій, Великописарівській, Путивльській, Буринській, Верхньосироватській та інших громадах пошкоджені житлові будинки, гаражі, автомобілі, господарські споруди, ферми, офісні та нежитлові будівлі й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ і за кожним фактом відкрила кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies