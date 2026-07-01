Мережа АЗК «WOG» тимчасово призупиняє роботу в Києві та області

Це пов'язано з можливим масованим обстрілом.

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Мережа АЗК «WOG» на 8 годин призупиняє роботу в Києві та Київській області у зв'язку з високою ймовірністю обстрілів.

Про це повідомили на сторінці мережі АЗК в Facebook.

Заправки «WOG» будуть зачинені з 23:00 год 1 липня до 07:00 год 2 липня.

"У зв’язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує на сьогодні масований удар по Україні. Президент закликав реагувати на повітряну тривогу та ходити в укриття.