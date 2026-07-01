У Дружківці екіпажі підрозділу "Білий Янгол" Національної поліції України провели складну евакуацію мешканців із прифронтової зони.

З одного з найнебезпечніших, мікрорайону Гірник, де фіксується висока активність ворожих БпЛА та баражуючих боєприпасів, поліцейські з третьої спроби вивезли літнє подружжя та їхнього 53-річного сина з інвалідністю II групи. Чоловік переніс інсульт і операцію на серці та потребує постійного догляду.

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Попри складний стан здоров’я, родина залишалась разом до останнього і навіть не хотіла розлучатися зі своєю улюбленицею, чихуахуа.

Ще одну евакуйовану – 88-річну жінку вивезли окремим рейсом. Її дім був зруйнований внаслідок обстрілів, і вона залишалась у повністю відрізаних від базових умов життя обставинах.

Поліцейські передали людей волонтерам, які доправили їх медичним транспортом до Черкаської області.

Третя спроба евакуації цього дня завершилась без результату, заявник відмовився виїжджати.