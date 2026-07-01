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У Генштабі оприлюднили результати ураження Силами оборони Центру космічного зв'язку ЗС РФ

Уражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами.

У Генштабі оприлюднили результати ураження Силами оборони Центру космічного зв'язку ЗС РФ
результати ураження Центру космічного зв'язку ЗС РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли про результати ураження Силами оборони Центру космічного зв'язку збройних сил РФ.

"У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв'язку (ЦКС) збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області", – зазначають у Генштабі.

Це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил РФ у центральному регіоні Росії.

Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено).

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