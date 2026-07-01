Ірландія розслідує ймовірне постачання алюмінію до Росії

Зеленський сказав, що сподівається на позитивний результат для України.

Україна пропонує Європі спільну антибалістичну програму, щоб європейці мали захист від найбільш небезпечних ракет. З Ірландією почали переговори про дронову угоду.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в ЄС. Україна пропонує партнерам відповідні технології, що дає можливість побудувати пряму дієву співпрацю між компаніями країн.

«Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря і ми також говорили про додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни», – повідомив президент.

Після всіх злочинів Росії єдине, що від неї треба – аби вона закінчила війну. Бажано, щоб була єдність Європи і США та всіх інших партнерів, додав президент, подякувавши ЄС за спільну боротьбу за незалежність України.

Прем'єр Ірландії Майкл Мартін у відповідь на запитання журналістів повідомив, що країна веде розслідування постачань алюмінію до Росії, які можуть тривати, попри війну. Зеленський додав, що Україна сподівається на позитивний для неї результат.