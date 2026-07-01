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Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є постраждала

50-річна жінка дістала множинні поранення.

Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є постраждала
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Російьскі окупанти атакували Корабельний район Херсона, унаслідок чого постраждала 50-річна цивільниа.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 18:00 росіяни атакували з дрона Корабельний район Херсона.  Під ворожий удар потрапила 50-річна жінка. Вона отримала множині уламкові поранення тулуба, рук та ніг, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

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