До України екстрадували підозрюваного у збуті та контрабанді наркотиків

До України з Польщі екстрадували громадянина України, який із 2017 року переховувався від слідства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, у 2017 році в Черкасах чоловік неодноразово збував амфетамін, кокаїн та інші психотропні речовини в особливо великих розмірах.
"Задокументовано кілька епізодів збуту. Один із них - реалізація понад 4,4 тис. таблеток із вмістом mCPP загальною масою понад 71 г. Також встановлено факти збуту амфетаміну та кокаїну", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка також підозрюють в контрабанді наркотичних засобів. Відомом, що перебуваючи за межами України, він відправив міжнародне поштове відправлення з таблетками, що містили бупренорфін. Під час митного контролю відправлення виявили та вилучили.
Після виїзду з України чоловік переховувався за кордоном. Його оголосили в міжнародний розшук, затримали на території Польщі та передали українській стороні.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
- Затримали підозрюваних у продажі авто, ввезених як допомогу ЗСУ. За інформацією слідства, двоє організаторів автобізнесу використали реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб.