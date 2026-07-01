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До України екстрадували підозрюваного у збуті та контрабанді наркотиків

Його затримали на території Польщі.

До України екстрадували підозрюваного у збуті та контрабанді наркотиків
Ілюстративне фото
Фото: Офіс Генпрокурора

До України з Польщі екстрадували громадянина України, який із 2017 року переховувався від слідства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у 2017 році в Черкасах чоловік неодноразово збував амфетамін, кокаїн та інші психотропні речовини в особливо великих розмірах.

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"Задокументовано кілька епізодів збуту. Один із них - реалізація понад 4,4 тис. таблеток із вмістом mCPP загальною масою понад 71 г. Також встановлено факти збуту амфетаміну та кокаїну", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка також підозрюють в контрабанді наркотичних засобів. Відомом, що перебуваючи за межами України, він відправив міжнародне поштове відправлення з таблетками, що містили бупренорфін. Під час митного контролю відправлення виявили та вилучили.

Після виїзду з України чоловік переховувався за кордоном. Його оголосили в міжнародний розшук, затримали на території Польщі та передали українській стороні.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

  • Затримали підозрюваних у продажі авто, ввезених як допомогу ЗСУ. За інформацією слідства, двоє організаторів автобізнесу використали реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб.
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