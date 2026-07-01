Надходження до загального фонду держбюджету за перше півріччя перевищили 717 млрд гривень

Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на майже 11%.

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До загального фонду державного бюджету у першому півріччі надійшло 717,7 млрд грн податків та зборів.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Як зазначила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух, порівняно з першим півріччям минулого року це + 70,6 млрд грн (+10,9%).

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Найбільші джерела наповнення бюджету за перше півріччя:

податок на доходи фізосіб – 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);

податок на прибуток підприємств – 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);

ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн)