Надходження до загального фонду держбюджету за перше півріччя перевищили 717 млрд гривень

До загального фонду державного бюджету у першому півріччі надійшло 717,7 млрд грн податків та зборів.
Про це повідомили в Державній податковій службі.
Як зазначила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух, порівняно з першим півріччям минулого року це + 70,6 млрд грн (+10,9%).
Найбільші джерела наповнення бюджету за перше півріччя:
податок на доходи фізосіб – 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);
податок на прибуток підприємств – 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);
ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн)
- У червні до загального фонду держбюджету надійшло майже 434 млрд гривень. Значним джерелом доходу стали кошти, отримані у вигляді грантів - понад 214 млрд.