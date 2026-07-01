«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
ГоловнаЕкономікаФінанси

Надходження до загального фонду держбюджету за перше півріччя перевищили 717 млрд гривень

Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на майже 11%.

Надходження до загального фонду держбюджету за перше півріччя перевищили 717 млрд гривень
Леся Карнаух, в.о. Голови Державної податкової служби України
Фото: Зоряна Стельмах

До загального фонду державного бюджету у першому півріччі надійшло 717,7 млрд грн податків та зборів.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Як зазначила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух, порівняно з першим півріччям минулого року це + 70,6 млрд грн (+10,9%). 

Реклама

Найбільші джерела наповнення бюджету за перше півріччя:

податок на доходи фізосіб – 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);

податок на прибуток підприємств – 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);

ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн)

  • У червні до загального фонду держбюджету надійшло майже 434 млрд гривень. Значним джерелом доходу стали кошти, отримані у вигляді грантів - понад 214 млрд.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies