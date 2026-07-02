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Ворог за добу вбив 1 і поранив 10 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 443 людини, у тому числі 83 дитини.

Ворог за добу вбив 1 і поранив 10 мешканців Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за минулу добу вбив 1 і поранив 10 мешканців Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 1 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Миколаївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 липня.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, крамницю і автомобіль. В Олександрівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В Іверському Новодонецької громади поранено 4 людини, пошкоджено 5 автомобілів і сільгосппідприємство; в Самійлівці пошкоджено приватний будинок, у Спасько-Михайлівці — адмінбудівлю. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок і адмінбудівлю.

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