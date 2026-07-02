На Дніпропетровщині росіяни вбили семирічну дівчинку

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Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Загинула семирічна дівчинка.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них – дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району», – повідомив він.

За даними Ганжі, постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – «важкі».