На Дніпропетровщині росіяни вбили семирічну дівчинку

Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Загинула семирічна дівчинка.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
«Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них – дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району», – повідомив він.
За даними Ганжі, постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них – «важкі».