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На Буковині посадовця державної установи підозрюють у розтраті понад 6,5 млн грн під час зимового утримання доріг

За даними слідства, ціни в документах суттєво завищили.

На Буковині посадовця державної установи підозрюють у розтраті понад 6,5 млн грн під час зимового утримання доріг
Фото: прокуратура

На Буковині посадовця державної установи та керівника підрядної компанії підозрюють у розтраті понад 6,5 млн грн під час зимового утримання доріг, повідомляє Офіс генпрокурора. 

У 2025 році держустанова уклала з підрядником два договори на утримання місцевих автошляхів у Чернівецькому та Вижницькому районах. 

Загальна вартість договорів - понад 544 млн грн.

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Окрема частина робіт стосувалася протиожеледної суміші, якою взимку обробляють дороги.

За даними слідства, її ціну в документах на оплату суттєво завищили. Під час тендеру вартість суміші становила 1932 грн за тонну, однак в актах виконаних робіт її рахували вже по 3050-3150 грн за тонну.

У лютому та березні 2026 року так до оплати внесли майже 4,8 тис. тонн протиожеледної суміші.

Слідство встановило, що керівник підрядного підприємства включав до актів роботи з матеріалом за завищеною ціною. Інженер державної установи, який мав перевіряти обґрунтованість вартості, калькуляції та підтвердні документи, ці розрахунки погоджував.

Збитки бюджету перевищують 6,5 млн грн.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури обом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата майна в особливо великих розмірах.

Керівнику підрядного підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді майже 500 тис. грн застави, інженеру - особисте зобов’язання.

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