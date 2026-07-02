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Після обстрілу Києва Зеленський заявив, що розраховує на рішення США щодо ліцензій на ракети Patriot

За словами глави держави, антибалістика – це те, що може зупинити війну та подібні удари.

Після обстрілу Києва Зеленський заявив, що розраховує на рішення США щодо ліцензій на ракети Patriot
Наслідки атаки на Київ 2 липня 2026 року
Фото: ДСНС Києва

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської атаки на Київ 2 липня загинули 13 людей, ще понад 90 дістали поранення.

За його словами, у столиці триває ліквідація наслідків удару: рятувальники розбирають завали, шукають людей та надають допомогу постраждалим. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 20 локаціях, переважно у житлових будинках. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель і підприємства.

Президент додав, що ще п'ятеро людей, серед яких дитина, постраждали на Харківщині, а двоє — на Київщині. Російські війська також завдавали ударів по Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Черкащині.

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За словами Зеленського, у ніч на 2 липня Росія випустила по Україні понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких — балістичні, а також майже 500 ударних безпілотників, зокрема реактивні «шахеди». Основний удар був спрямований саме на Київ.

«Значну кількість засобів нападу вдалося збити нашим захисникам неба, але не всі», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що постачання систем протиповітряної оборони залишається для України «абсолютно першочерговим і критичним питанням». Він також закликав партнерів робити внески до програми PURL та висловив сподівання на реалізацію домовленостей щодо спільного виробництва засобів протиракетної оборони.

Читайте такожЗеленський повідомив, що обговорював з Трампом отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет

Окремо президент заявив, що Україна розраховує на рішення Сполучені Штати щодо ліцензій на ракети Patriot та іншу спільну роботу у сфері ППО, яка, за його словами, «може зупинити війну та подібні удари».

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