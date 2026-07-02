У Київській області внаслідок нічної атаки постраждали 5 районів

Уночі росіяни масовано атакували Київську область дронами і ракетами різних типів. Є ушкодження в п'яти районах області.
У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення, житловий будинок і авто. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник.
У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, гуртожиток та автомобіль. В Обухівському та Фастівському районах зазнали пошкоджень приватні будинки. У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.
«Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», – сказав Калашник, закликавши усіх перебувати в укриттях до відбою.
- Внаслідок атаки проти Києва, що триває звечора, відомо вже про 2 загиблих і 20 поранених. Росіяни били дронами, ракетами різних типів і знову дронами.