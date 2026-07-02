У Київській області внаслідок нічної атаки постраждали 5 районів

Інформації про потерпілих у ОВА не навели.

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Уночі росіяни масовано атакували Київську область дронами і ракетами різних типів. Є ушкодження в п'яти районах області.

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення, житловий будинок і авто. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, гуртожиток та автомобіль. В Обухівському та Фастівському районах зазнали пошкоджень приватні будинки. У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

«Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», – сказав Калашник, закликавши усіх перебувати в укриттях до відбою.