Ворог атакував дронами Харків (доповнено)

Вдень 2 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Постраждали два райони – Київський і Салтівський. Про удар повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.
За попередніми даними Ігора Терехова, постраждалих немає. Спершу росіяни атакували Київський район.
«Влучання ударного дрона по багатоповерхівці в Київському районі», – сказав міський голова.
Після цього стало відомо про удар БпЛА біля будинків у Салтівському районі.
- Вчора вдень Харків зазнав атаки керованими бомбами. Ворог скинув на місто 7 КАБів. Загинув підліток 15 років, поранено понад 30 людей.