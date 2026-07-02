Ворог атакував дронами Харків (доповнено)

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Вдень 2 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Постраждали два райони – Київський і Салтівський. Про удар повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.

За попередніми даними Ігора Терехова, постраждалих немає. Спершу росіяни атакували Київський район.

«Влучання ударного дрона по багатоповерхівці в Київському районі», – сказав міський голова.

Після цього стало відомо про удар БпЛА біля будинків у Салтівському районі.