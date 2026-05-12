Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

Спецпідрозділ ГУР «Артан» отримав чергову партію FPV-дронів від волонтерів «Української команди» Пресреліз

Бійці знаходяться на Запорізькому напрямку. 

Спецпідрозділ ГУР «Артан» отримав чергову партію FPV-дронів від волонтерів «Української команди»
Спецпідрозділ ГУР "Артан"
Фото: скрин

Волонтери «Української команди» передали чергову партію FPV-дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан». Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» продовжує забезпечувати наших захисників найефективнішою зброєю цієї війни – дронами. Ми передали чергову партію FPV в спецпідрозділ «Артан» ГУР України. Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київщину, Харківщину, Бахмут. І сьогодні б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків – Запорізькому», - йдеться в дописі.

Бійці спецпідрозділу «Артан» подякували волонтерам та всім, хто донатить, за допомогу, адже вона дуже відчутна на фронті.

Як повідомлялося раніше, від початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на передову вже понад 4000 безпілотників різних типів, а також сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies