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Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів

Обговорили посилення ППО, на тлі масштабної ворожої атаки на Київ.

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів
Володимир Зеленський та Роб Єттен
Фото: скрншот відео

Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. 

Про це повідомив Президент України.

"Поінформував про наслідки чергових російських ударів. Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей", - зазначив Зеленський.

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 За словами Зеленського, ППО – одна з ключових тем співпраці з Нідерландами

Президент також подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. 

"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", - заявив Президент.

Також політики узгодили графік наступних зустрічей.

  • Після обстрілу Києва Зеленський заявив, що розраховує на рішення США щодо ліцензій на ракети Patriot. За словами глави держави, антибалістика – це те, що може зупинити війну та подібні удари.
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