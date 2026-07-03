Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
Про це повідомив Президент України.
"Поінформував про наслідки чергових російських ударів. Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей", - зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, ППО – одна з ключових тем співпраці з Нідерландами.
Президент також подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.
"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", - заявив Президент.
Також політики узгодили графік наступних зустрічей.
- Після обстрілу Києва Зеленський заявив, що розраховує на рішення США щодо ліцензій на ракети Patriot. За словами глави держави, антибалістика – це те, що може зупинити війну та подібні удари.