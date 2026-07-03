Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Про це повідомив Президент України.

"Поінформував про наслідки чергових російських ударів. Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей", - зазначив Зеленський.

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За словами Зеленського, ППО – одна з ключових тем співпраці з Нідерландами.

Президент також подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", - заявив Президент.

Також політики узгодили графік наступних зустрічей.