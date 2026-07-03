Зеленський за підсумками Ставки: Україна вже здатна виробляти більше технологічної зброї, ніж Росія

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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головною темою стало нарощування виробництва українського озброєння.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності", – заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що під час Ставки разом із виробниками обговорили, які рішення потрібні від держави для максимального збільшення випуску озброєння.

"Говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію", – сказав глава держави.

Йдеться, зокрема, про виробництво дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби та військової техніки.

Президент доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати роботу з міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування.

"Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення", – наголосив Зеленський.

Також під час засідання обговорили санкційний тиск на РФ.

"Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну", – заявив президент.

Окрему увагу приділили розвитку української ракетної програми.

"Я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування", – повідомив глава держави.

Також розглянули питання постачання засобів ППО. За словами Зеленського, найближчими днями забезпечення України системами ППО стане головним пріоритетом у переговорах із міжнародними партнерами.