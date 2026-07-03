На DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів».
Як зазначає Міноборони, це рішення зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті. Ідея в тому, щоб військові отримували дрони, які одразу «з коробки» готові до застосування.
Під час замовлення підрозділі бачать усі доступні модифікації засобу. Зокрема, можна обрати серед таких елементів:
- рама
- польотний стек
- електричний двигун
- пропелери
- приймач управління ELRS
- камера
- відеопередавач
- антена радіопередавача
- батарея
- плата ініціації
Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника.