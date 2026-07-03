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На DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів»

Це рішення, зокрема, має зменшити навантаження на дронові майстерні підрозділів.

На DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів»
На DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів»
Фото: Міноборони

На DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів».

Як зазначає Міноборони, це рішення зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті. Ідея в тому, щоб військові отримували дрони, які одразу «з коробки» готові до застосування.

Під час замовлення підрозділі бачать усі доступні модифікації засобу. Зокрема, можна обрати серед таких елементів:

  • рама
  • польотний стек
  • електричний двигун
  • пропелери
  • приймач управління ELRS
  • камера
  • відеопередавач
  • антена радіопередавача
  • батарея
  • плата ініціації

Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника.

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