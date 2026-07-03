Це рішення, зокрема, має зменшити навантаження на дронові майстерні підрозділів.

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На DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів».

Як зазначає Міноборони, це рішення зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті. Ідея в тому, щоб військові отримували дрони, які одразу «з коробки» готові до застосування.

Під час замовлення підрозділі бачать усі доступні модифікації засобу. Зокрема, можна обрати серед таких елементів:

рама

польотний стек

електричний двигун

пропелери

приймач управління ELRS

камера

відеопередавач

антена радіопередавача

батарея

плата ініціації

Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника.