Вранці ворог вдарив по заправці у Сумах, є постраждалі

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Сьогодні вранці, 3 липня, російська армія атакувала заправку у Сумах. Відомо про постраждалих, їх кількість уточнюють.

Про це написав у телеграмі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

«Сьогодні близько 08:35 зафіксовано влучання по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста Суми», – йдеться у його повідомленні.

За попередньою інформацією, є постраждалі, їхню кількість уточнюють.

На місці працюють усі відповідні служби.