Вранці ворог вдарив по заправці у Сумах, є постраждалі

Сьогодні вранці, 3 липня, російська армія атакувала заправку у Сумах. Відомо про постраждалих, їх кількість уточнюють.
Про це написав у телеграмі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
«Сьогодні близько 08:35 зафіксовано влучання по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста Суми», – йдеться у його повідомленні.
За попередньою інформацією, є постраждалі, їхню кількість уточнюють.
На місці працюють усі відповідні служби.
- У Сумській області внаслідок нічної російської атаки загинули чотири людини, ще троє поранені. Серед жертв удару є маленька дитина. Атака сталася у Роменській громаді.