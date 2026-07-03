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Вранці ворог вдарив по заправці у Сумах, є постраждалі

На місці працюють відповідні служби.

Вранці ворог вдарив по заправці у Сумах, є постраждалі
Наслідок ранкової атаки у Сумах
Фото: Сумська міськрада

Сьогодні вранці, 3 липня, російська армія атакувала заправку у Сумах. Відомо про постраждалих, їх кількість уточнюють.

Про це написав у телеграмі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. 

«Сьогодні близько 08:35 зафіксовано влучання по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста Суми», – йдеться у його повідомленні. 

За попередньою інформацією, є постраждалі, їхню кількість уточнюють. 

На місці працюють усі відповідні служби.

  • У Сумській області внаслідок нічної російської атаки загинули чотири людини, ще троє поранені. Серед жертв удару є маленька дитина. Атака сталася у Роменській громаді.
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