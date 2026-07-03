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У Києві після обстрілу продовжують аварійно-рятувальні роботи у трьох місцях

За словами президента, 10 людей не виходять на звʼязок. 

У Києві після обстрілу продовжують аварійно-рятувальні роботи у трьох місцях
Знищений Росією будинок у Києві
Фото: Офіс президента

У Києві продовжують аварійно-рятувальні роботи у трьох місцях після вчорашньої російської атаки. За словами українського президента Володимира Зеленського, значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок. Зранку начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко писав, що не виходять на звʼязок троє. 

«Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти», – повідомив глава держави. 

Учора ввечері росіяни атакували Кривий Ріг, вдарили по території гаражного кооперативу. Там поранені семеро людей, пошкоджені житлові будинки, дві школи. 

Зеленський також нагадав, що вночі атакували приватний будинок на Харківщині, там травмовані шестеро людей, і троє з них діти. Учора вдень росіяни завдали ракетних ударів по обласній лікарні в Херсоні, загинув лікар, поранена медсестра. Вночі на Сумщині дроновим ударом по багатоповерхівці вбили чотирьох людей, серед них мама і донька. 

«Щодня й щоночі росіяни бʼють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор – це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою. Вдячний усім, хто вже допомагає», – зазначив президент. 

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