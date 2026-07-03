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СБУ відкрила справу проти начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова за фактами воєнних злочинів

Слідство встановило, що Герасимов безпосередньо причетний до планування та здійснення масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України. 

СБУ відкрила справу проти начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова за фактами воєнних злочинів
Валерій Герасимов
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора відкрили кримінальне провадження щодо начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова за фактами воєнних злочинів.

За даними слідства, Герасимов безпосередньо причетний до планування та здійснення масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема атаки на Київ і область 2 липня, внаслідок якої загинули та постраждали мирні жителі.

У СБУ зазначили, що за вказівками російського генерала підпорядковані йому війська планують і здійснюють повітряні атаки із застосуванням стратегічної авіації, кораблів-ракетоносіїв, оперативно-тактичних ракетних комплексів, а також ракет типів «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» і ударних дронів типу «Шахед/Герань».

Дії Герасимова розслідують за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, зокрема віддання наказів про вчинення таких дій. Слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

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